شكرا لقرائتكم خبر عن 4 تريليونات و353 مليار جنيه سيولة محلية فى أبريل الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت السيولة المحلية ارتفاعا ملحوظا خلال شهر أبريل الماضي، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمتها نحو 4 تريليونات و353 مليار جنيه، مقابل 3 تريليونات 762 مليار جنيه فى شهر أبريل من عام 2019، بارتفاع بلغت قيمته 591 مليار جنيه.

وأظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن المعروض النقدي ارتفع ليسجل نحو تريليون و56 مليار جنيه في ابريل الماضي، مقابل 881 مليار جنيه في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها نحو 175 مليار جنيه، أما بالنسبة لأشباه النقود فقد بلغت قيمتها نحو 3 تريليون و297 مليار جنيه في ابريل الماضي، مقابل 2 تريليون و881 مليار جنيه في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها نحو 416 مليار جنيه.

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وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الثاني من العام المالي 2019/2020 لتصل إلى 7 مليارات دولار، مقابل 6.1 مليار دولار فى الربع المناظر من العام المالى 2018/2019، بزيادة بلغت نحو 900 مليون دولار.

وقال بنك الاستثمار بلتون، إن ارتفاع صافي الاحتياطي النقد الأجنبي لمصر بواقع 2,2 مليار دولار في يونيو مسجلاً 38,2 مليار دولار، مقابل توقعاته بارتفاعه بواقع 3 مليار دولار وماحياً انخفاضه بواقع مليار دولار في مايو، مضيفا أن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي أدى لارتفاع معدل تغطية الواردات إلى 6.9 شهراً مقابل 6.5 شهراً في مايو 2020 .