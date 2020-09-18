شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع متوسط السعر الفورى للغاز الطبيعى بالسوق الأمريكى لـ 1.77 دولار يوليو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المتوسط الشهرى للسعر الفورى للغاز الطبيعى المسـجل فـى مركـز هنـرى بالسـوق الأمريكى خلال شهر يوليو 2020 ليصل إلى 1.77 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وانخفض متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعى المسال فى اليابان خلال شهر يونيو 2020 بمقـدار 1.03دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ليصل إلى 8.38 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك وفقا لتقارير منظمة الدول العربية المصدرة للنفط. وانخفض متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعى المسال فى الصين بمقدار 0.63دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ليصل إلى6.27 دولار لكـل مليـون وحدة حرارية بريطانية. Advertisements كمـا انخفض متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعى المسـيل فـى كوريـا الجنوبيـة بمقـدار 0.50 دولار لكـل مليون وحدة حرارية بريطانية، ليصل إلى 8.48 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية . أما فيما يتعلق بالصادرات بلغت صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعى المسال إلى اليابان وكوريا الجنوبية والصين فقد بلغت حوالى 2.163 مليون طن خلال شهر يونيو2020،مستأثرة بحصة 15.8 %من الإجمالى.



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