أخبار البورصة اليوم الخميس 17-9-2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 17-9-2020، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وربح رأس المال السوقي 263 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 617.088 مليار جنيه.

إيقاف تداول 28 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهم 28 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، مطاحن ومخابز الإسكندرية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، العربية للصناعات الهندسية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، ارابيا انفستمنتس هولدنج، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، الدلتا للسكر، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ سماد مصر (ايجيفرت)، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الحديد والصلب المصرية، العربية لاستصلاح الأراضي، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، المجموعة المصرية العقارية، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، العالمية للاستثمار والتنمية، رمكو لإنشاء القرى السياحية، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، المتحدة للإسكان والتعمير، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، دلتا للطباعة والتغليف، دلتا للإنشاء والتعمير، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف.

البورصة تربح 263 مليون جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وربح رأس المال السوقي 263 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 617.088 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 467.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 53.6 ألف عملية لعدد 183 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 7.98% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 20.41%، والعرب على 4.61% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 31.80% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.19%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 3.3 مليون جنيه، 154.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 71.5 مليون جنيه، 5.99 مليون جنيه، 47.2 مليون جنيه، 33.6 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 11050 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 2052 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 12790 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 4219 نقطة.

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فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 1935 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 2824 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.86% ليغلق عند مستوى 937 نقطة.

وصعدت أسهم 93 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 71 شركة، ولم تتغير مستويات 19 شركة.

الحديد والصلب

أعلنت شركة الحديد والصلب المصرية، عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، يوم الاثنين الموافق 12 أكتوبر المقبل، حيث تنظر الجمعية العامة العادية إعادة تشكيل مجلس الإدارة طبقاً للقانون رقم 185 لسنة 2020، فيما تنظر الجمعية العامة غير العادية تعديل النظام الأساسي لشركة الحديد والصلب المصرية ليتوافق مع المواد الواردة بالقانون رقم 185 لسنة 2020، والموافقة على البدء في إجراءات فصل نشاط المناجم والمحاجر عن باقي أنشطة الشركة، وتأسيس شركة مساهمة جديدة لهذا النشاط مملوكة لذات المساهمين الحاليين للشركة، وعلى أن يحصل كل حامل سهم بالشركة على سهم مجاني بالشركة الجديدة على أن يتم التقسيم بالقيمة الدفترية، وقيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وذلك في بيان للبورصة المصرية.

لجنة القيد

قررت لجنة القيد بالبورصة، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، مخاطبة شركة الأخوة المتضامنين للاستثمار العقاري والأمن الغذائي، لسرعة موافاة البورصة بخطاب من الممثل القانونى للشركة مرفقا به تقرير من مراقب حسابات الشركة يوضح المعالجة المحاسبية التي تمت على الأموال التي تم تحصيلها من السادة المساهمين نتيجة الاكتتاب في أسهم الزيادة النقدية البالغة 1,222,842 جنيه، والتي تم إيداعها بالبنك متلقى الاكتتاب، حيث تلاحظ أن هذه الأموال لم يتم ادراجها بالقوائم المالية للشركة منذ تاريخ غلق باب الاكتتاب وحتى تاريخه.

سبيد ميديكال

أعلنت شركة سبيد ميديكال، عن تقرير دراسة تحديد القيمة العادلة للشركة، والمعدة بواسطة المستشار المالي المستقل شركة كاسل للاستشارات المالية عن الأوراق المالي، وذلك بمناسبة زيادة رأس مال النقدية للشركة من 71.3 مليون جنيه إلى 221.8 مليون جنيه بزيادة قدرها 150.5 مليون جنيه، وحددت الشركة نتيجة تقييم السهم عن طريقة التدفقات النقدية المخصومة قبل الزيادة 3.62 جنيه، طريقة التدفقات النقدية المخصومة بعد الزيادة 3.91 جنيه، طريقة مضاعف الربحية 3.34 جنيه.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركتي المنصورة للدواجن، أبو فير للأسمدة والصناعات الكيماوية، 265.3 ألف سهم، 255 ألف سهم، على التوالي، وباع مجلس إدارة شركتي المنصورة للدواجن، المجموعة المصرية العقارية، 130 ألف سهم، 227.5 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 40 ألف سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي 15 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير 127.9 ألف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، 540 ألف سهم، 10.5 ألف سهم، 35 ألف سهم، على التوالي.