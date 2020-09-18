شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "جنرال إلكتريك" يواصل مكاسبه القوية بعد تعليقات المدير التنفيذي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "جنرال إلكتريك" خلال تعاملات يوم الخميس مواصلا مكاسبه القوية مما دفعه لتحقيق أكبر مكاسب في يومين على مدار ستة أشهر، وذلك عقب تصريحات المدير التنفيذي "لاري كولب".



ودعا "كولب" لتبني استراتيجية في "جنرال إلكتريك" تمكن الشركة من توير سيولة إيجابية في النصف الثاني من العام الجاري.

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كان سهم الشركة قد قفز يوم الأربعاء بنسبة 10.7% لتصل مكاسبه في يومين إلى 15.6% هي الأعلى منذ السادس والعشرين من مارس/آذار.



وأوضح "كولب" أن "جنرال إلكتريك" تنوي تحقيق تدفقات سيولة إيجابية في النصف الثاني من عام 2020 مشيرا إلى أن الأسوأ ربما تجاوزته الشركة بالفعل وأن هناك حالة من الاستقرار، لكن التعافي لا يحدث سريعا من آثار جائحة كورونا.



وعلى صعيد التعاملات، قفز سهم "جنرال إلكتريك" بنسبة 4.4% وأغلق عند 7.05 دولار، وسجل أعلى سعر في جلسة اليوم عند 7.18 دولار وأقل سعر عند 6.67 دولار، لكنه سجل خسائر بنسبة 36.8% منذ بداية العام الجاري.