شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "موديرنا" يغلق منخفضا رغم الأنباء الإيجابية بشأن اللقاح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "موديرنا" خلال تعاملات يوم الخميس على الرغم من الأنباء الإيجابية التي أعلنتها الشركة بشأن لقاحها الواعد للوقاية من فيروس "كورونا".



وذكرت الشركة في بيان اليوم أنها ستعلن عن نتائج تجاربها الثلاث على لقاح مضاد لفيروس كورونا خلال نوفمبر/تشرين الثاني المقبل على الأرجح.



وأكدت "موديرنا" على أن النتائج مبشرة وأنها تواصل المضي قدما في تجاربها السريرية على آلاف المتطوعين للتأكد من سلامة وأمان وفاعلية اللقاح.

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وتتنافس العديد من الشركات العالمية لتطوير لقاحات مضاد لكورونا، ون بينها "أسترازينيكا" بالتعاون مع "أوكسفورد" و"فايزر" بالتعاون مع "بيونتك" و"جونسون أند جونسون".



ومن الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" صرح بأن الولايات المتحدة سوف تحصل على لقاح آمن وفعال ضد كورونا في غضون الأربعة أسابيع المقبلة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "موديرنا" بنسبة 1.4% وأغلق جلسة الخميس عند 67.8 دولار، وسجل أعلى سعر عند 70.9 دولار في حين سجل أقل سعر عند 64.6 دولار.