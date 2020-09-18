شكرا لقرائتكم خبر عن "الداو جونز" يغلق منخفضا أدنى 28 ألف نقطة بعد 4 جلسات من المكاسب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات يوم الخميس حيث أوقف "الداو جونز" مسيرة ماسب امتدت لأربع جلسات وسط ضغوط على قطاع التكنولوجيا.



وأظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة إلى 860 ألف طلب في الأسبوع الماضي بينما أشارت التوقعات إلى انخفاضه لمستوى 825 ألف طلب.



وعلاوة على ذلك، سجلت تصاريح البناء في أمريكا 147 مليون تصريح في أغسطس/آب دون توقعات عند 1.51 مليون، كما سجل عدد المنازل التي تم البدء في بنائها 1.42 مليون وحدة دون توقعات عند 1.47 مليون وحدة.



وصرح المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية "جو بايدن" أن فائقي الثراء في البلاد استفادوا كثيرا من التخفيضات الضريبية التي أقرها الرئيس "دونالد ترامب".



وكان "ترامب" قد أكد أن "بايدن يسعى لزيادة الضرائبة بحوالي 4 تريليونات دولار حول فوزه في الانتخابات المقبلة.

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وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 2% أو ما يعادل 81 سنتا وأغلقت جلسة نيويورك عند 40.97 دولار للبرميل، وسجلت اعلى سعر عند 41.2 دولار في حين سجلت أقل سعر عند 39.4 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 2.6% أو ما يعادل 1.08 دولار وأغلقت جلسة لندن عند 43.30 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 43.4 دولار وأقل سعر عند 41.5 دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.5% (ما يعادل 130 نقطة) إلى 27902 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 28056 نقطة وأقل مستوى عند 27647 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 1.3% (ما يعادل 140 نقطة) إلى 10910 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 10974 نقطة وأقل مستوى عند 10783 نقطة.



وانخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.8% (ما يعادل 28 نقطة) إلى 3357 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3375 نقطة وأقل مستوى عند 3328 نقطة.