شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا عند أعلى مستوى في 27 شهراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تعاملات اليوم الخميس مسجلة أعلى مستوى لها في سبعة وعشرين شهرا وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية والطلب المتزايد من الصين.



وأكد محللون على أن الصين لا تزال تعزز مشترياتها من السلع الزراعية الأمريكية على الرغم من التوترات في الآونة الأخيرة بين البلدين.



وأفادت وزارة الزراعة الأمريكية بأن شركات محلية خاصة في البلاد صدرت ما يقرب من 327 ألف طن من الصويا للصين.

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وفي سياق منفصل، تشير التوقعات إلى أن محصول الذرة الصيني سينخفض بحوالي عشرة ملايين طن أو بنحو 4% من تقديرات حكومية سابقة، وذلك بسبب الأمطار الغزيرة والرياح العاتية التي تضرب مناطق في البلاد.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 92.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.5 نقطة في حين سجل أقل سعر عند 92.9 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 1.6% إلى 10.28 دولار للبوشل، وهو أعلى مستوى منذ يونيو/حزيران 2018، وسجل أعلى سعر عند 10.32 دولار وأقل سعر عند 10.05 دولار.