شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ المركزى يكشف تفاصيل إصدار نقود بلاستيكية فئة الـ10 و20 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، إن البنك سيصدر قريبا العملات المصنوعة من مادة البوليمر المادة التى يصنع منها المواد البلاستيكية، التى يتم طباعتها من مطبعة العاصمة الإدارية الجديدة للفئات النقدية من الـ10، و20 جنيها، ومن أهم مميزاتها أنها ستتمتع باستمرار أكبر فى التعاملات بين المستهلكين وعدم تهالكها سريعا مقارنة بالورقية وستتم تجربتها مبدئيا على هذه الفئات النقدية.

وأضاف نجم، خلال لقائه ببرنامج "مساءdmc "، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضون على فضائيةdmc ، إن هناك زيادة فى عدد المستخدمين بكروت الفيزا والخصم بديلا للتعاملات النقدية عن طريق الكاش، ومن أهمها ارتفع عدد بطاقات الخصم لدى المستهلكين بحوالى 400 ألف كارت فى 3 أشهر خلال الفترة من ديسمبر 2019 وحتى مارس 2020 ، وهو ما قابلها زيادة فى عدد ماكينات الصراف الآلى بنحو 7 آلاف ماكينة جديدة وأصبح الإجمالى 14 ألفا على مستوى الجمهورية .

وأشار نائب محافظ البنك المركزى، إلى أن ارتفاع عدد مستخدمين نقاط البيع إلى 90 ألفا بدلا من 50 ألفا فى عام 2014، كما بلغ عدد المستخدمين للإنترنت البنكى 6 ملايين مشترك فى مارس 2020 بعد أن كان 5 ملايين فقط العام الماضى، وارتفع عدد المشتركين فى الخدمات البنكية على الهاتف المحمول إلى 16 مليونا و200 ألف فى 3 أشهر بعد أن كانوا فى ديسمبر 2019 نحو 15 مليون مشترك فقط.