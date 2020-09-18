شكرا لقرائتكم خبر عن جمال نجم: البنك المركزى تحمل قيمة 100 مليون جنية رسوم سحب المعاشات منذ قرار وقف الرسوم على السحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى ، إن البنك المركزى تحمل 100 مليون جنية رسوم سحب المعاشات بسبب مد قرار وقف العمولات على السحب خلال الفترة من مارس وحتى ديسمبر نهاية العام الجارى 2020

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وأضاف نجم خلال لقائه على قناة dmc مع الاعلامى أحمد رضون ، إن البنك المركزى أصدر تعليمات للبنوك بمد الاقساط للعملاء المتعثرين من أصحاب الشركات من خلال اعادة هيكلة السداد على فترة زمنية أكبر من المعمول بها منذ التعاقد ، خاصة مع البدء فى سداد القروض وعدم مد قرار التأجيل مرة أخرى ، موضحا أن السبب فى بدء دفع الاقساط وعدم مد القرار فى تأجيلة أن هناك الكثير من القطاعات التى بدأت العمل ومتاح لها السداد خلال الفترة الحالية بعد توقف استمر 6 أشهر ، فى حين أن هناك قطاعات صناعية أخرى ليس لديها رؤية فى مسيرة عملها خلال أزمة كورونا وعلى سبيل المثال مصدرو الملابس الجاهزة وهم الفئات التى تستحق إعادة هيكلة فى سداد أقساط القروض التى وجه المركزى البنوك بالتيسير لها فى طرق السداد .

وأضاف نائب محافظ البنك المركزى ، أن أن الهدف من اعادة هيكلة سداد الاقساط هو الحفاظ على نشاط الشركات والأفراد والاستمرار فى عملهم دون تعثر لأى نشاط والاستمرار فى معدلات الانتاج والنمو .