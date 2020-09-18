شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع البنوك يوقف سلسلة مكاسب أسهم أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أنهت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس سلسلة مكاسب استمرت أربعة أيام، إذ تضررت أسهم البنوك من احتمالات استمرار أسعار الفائدة قرب الصفر لفترة طويلة، في حين استمرت موجة لبيع أسهم التكنولوجيا في وول ستريت، مما زاد الضغط على أسهم شركات التكنولوجيا الأوروبية.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على انخفاض 0.5 %، - حسبما نشرت رويترز- متراجعا عن قمة شهر عند الإغلاق التي بلغها في الجلسة الماضية، في حين هبط المؤشر داكس الألماني 0.4 % وفقد المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.7 %.

والتقط المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني، والذي تهيمن عليه أسهم شركات عالمية تجلب الإيرادات من أنحاء العالم إلى الداخل، الأنفاس مع تراجع الجنيه الإسترليني بعد أن قال بنك إنجلترا المركزي إنه يدرس بمزيد من الكثب كيف يمكن أن يقلص أسعار الفائدة لما دون الصفر.

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لكن مؤشر الأسهم القيادية أغلق منخفضا 0.5 %، إذ هبطت أسهم بنوك كبرى مثل إتش.إس.بي.سي وباركليز وستاندرد تشارترد بنحو 2%.

أما مؤشر البنوك الأوروبي الأوسع نطاقا، وهو القطاع الأسوأ أداء بنزول 38% هذا العام، فقد تكبد خسارة 1.6 %.

وواصلت أسهم التكنولوجيا الضغط على وول ستريت، في حين تراجعت في أوروبا 1%.