شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض بأكثر من 1% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الخميس رغم تحول الدولار نحو الانخفاض أمام أغلب العملات الرئيسية واستيعاب قرار الاحتياطي الاتحادي.



وكشفت بيانات اليوم انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة إلى 860 ألف طلب في الأسبوع الماضي بينما سجلت تصاريح البناء في 147 مليون تصريح في أغسطس/آب، كما سجل عدد المنازل التي تم البدء في بنائها 1.42 مليون وحدة دون توقعات عند 1.47 مليون وحدة.

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كان الاحتياطي الاتحادي قد أعلن الأربعاء تثبيت الفائدة قرب الصفر كما أشار إلى عدم رفعها من هذا المستوى قبل نهاية عام 2023.



وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 92.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.5 نقطة في حين سجل أقل سعر عند 92.9 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.4% إلى 27.10 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 27.4 دولار وأقل سعر عند 26.4 دولار.