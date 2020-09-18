شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يستقر إيجابياً بعد قرار متوقع من البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو إيجابي خلال تعاملات اليوم الخميس في أعقاب قرار متوق أصدره بنك إنجلترا في وقت سابق اليوم فضلا عن تصريحات المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية "جو بايدن".



وفي خطوة توقعتها الأسواق، ابقى بنك إنجلترا على معدل الفائدة عند 0.10% دون تغيير في إطار السماح بالمال الرخيص (الاقتراض منخفض الفائدة) لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات فيروس "كورونا".

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من جانبه، صرح "بايدن" بأن المملكة المتحدة ربما لا تحصل على اتفاق تجاري جيد مع الولايات المتحدة إذا لم تتوصل إلى صفقة مع الاتحاد الأوروبي تضمن الإبقاء على امتيازات أيرلندا.



هذا، ويرى "بايدن" أن أي اتفاق بين لندن وبروكسل يجب أن يراعي مسالة الحدود الأيرلندية المرنة.



وعلى صعيد التعاملات، استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:51 بتوقيت جرينتش عند مستوى 1.2970، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.2988 في حين سجل أقل سعر عند 1.2866.