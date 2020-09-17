شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض مع تقييم المستثمرين لبيان الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس في ظل استمرار تقييم المستثمرين للتصريحات التي أطلقها الاحتياطي الاتحادي ورئيسه "جيروم باول" حول السياسة النقدية.



وأظهرت بيانات اليوم انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة إلى 860 ألف طلب في الأسبوع الماضي بينما سجلت تصاريح البناء في 147 مليون تصريح، كما سجل عدد المنازل التي تم البدء في بنائها 1.42 مليون وحدة دون توقعات عند 1.47 مليون وحدة.

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من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 92.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.5 نقطة في حين سجل أقل سعر عند 92.9 نقطة.



كان البنك المركزي الأمريكي قد أقى على الفائدة دون تغيير وألمح إلى عدم رفعها قبل نهاية عام 2023 من أجل إعادة الاقتصاد لمسار التعافي من آثار جائحة كورونا واستعادة زخم النمو.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.1% أو ما يعادل 20.60 دولار إلى 1949.90 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1969.3 دولار وأقل سعر عند 1938.2 دولار.