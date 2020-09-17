شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع قليلاً عقب صدور بيانات حكومية دون التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس في أعقاب صدور بيانات اقتصادية أقل من التوقعات.



وأظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة إلى 860 ألف طلب في الأسبوع الماضي بينما أشارت التوقعات إلى انخفاضه لمستوى 825 ألف طلب.



وعلاوة على ذلك، سجلت تصاريح البناء في الولايات المتحدة 147 مليون تصريح دون توقعات عند 1.51 مليون، كما سجل عدد المنازل التي تم البدء في بنائها 1.42 مليون وحدة دون توقعات عند 1.47 مليون وحدة.

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وكان الاحتياطي الاتحادي قد أعلن أمس الإبقاء على معدل الفائدة عند النطاق بين 0.25% وصفر، وألمح إلى عدم رفعها من هذا المستوى حتى نهاية عام 2023.



ومن جانبه، أكد رئيس البنك المركزي "جيرم باول" على امتلاك الاحتياطي الاتحادي المزيد من الحلول والأدوات اللازمة لإعادة الاقتصاد لمسار النمو والتعافي من آثار جائحة كورونا.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 92.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.5 نقطة في حين سجل أقل سعر عند 92.9 نقطة.