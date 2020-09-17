شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحافظ على مكاسبه مع تأكيد "أوبك" وحلفائها على الالتزام بخفض الإنتاج والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس مع استمرار تأثير الإعصار "سالي" بالإضافة إلى صور بيان عن تحالف "أوبك+" يشدد على الالتزام بشروط اتفاق خفض الإنتاج.



وكانت "أوبك" قد أكدت في تقريرها الشهري أنها تتوقع المزيد من التباطؤ في نمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري بفعل التكهنات التي تشير إلى زيادة عدد الإصابات بفيروس "كورونا".



وتسبب الإعصار "سالي" في تعطل أنشطة إنتاج النفط والغاز الطبيعي في منطقة "خليج المكسيك" مما دفع الأسعار نحو الارتفاع.

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من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 93.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.5 نقطة في حين سجل أقل سعر عند 93.05 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بحلول الساعة 17:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 2% إلى 40.9 دولار للبرميل، وسجلت اعلى سعر عند 41.2 دولار في حين سجلت أقل سعر عند 39.4 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 2.6% إلى 43.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 43.4 دولار وأقل سعر عند 41.5 دولار.