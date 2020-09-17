شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السعودى: الذين يريدون المقامرة على سوق النفط سيندمون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن الدول المصدرة للنفط لا يجب عليها الانتظار حتى ديسمبر 2020 لاتخاذ الإجراءات الرامية لإعادة سوق النفط لحالتها الطبيعية.

وقال بن سلمان، حسبما نشرت روسيا اليوم عقب انتهاء الاجتماع الـ22 للجنة الوزارية لتحالف "أوبك +" للدول المصدرة للنفط ترأسه إلى جانب نظيره الروسي، ألكسندر نوفاك: "لسنا مضطرين للانتظار حتى ديسمبر.. سنكون استباقيين".

وأضاف: "الامتثال الكامل (بحصص إنتاج النفط) ليس عملا خيريا، لكنه جزء أساس من جهودنا المترابطة لتحقيق أقصى قدر من الفائدة والمكاسب لكلّ عضو في مجموعة أوبك+".

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وشدد بن سلمان على أن "أولئك الذين يريدون المقامرة على سوق النفط سيندمون"، مردفا: "سأجعل هذه السوق وثابة".

وأوصت لجنة التنسيق المشتركة، حسب بيان صحفي صدر عقب الاجتماع، دول "أوبك+" بتمديد آلية التعويض، حتى نهاية ديسمبر 2020، مع تمديد الموعد النهائي للتعويض عن الإنتاج المفرط، منذ بداية القرار الحالي (1 مايو 2020)، إلى 31 ديسمبر 2020.

كما نقلت وكالة "رويترز" عن 3 مصادر في "أوبك+" قالت أن اللجنة ضغطت على البلدان المتقاعسة في تطبيق التخفيضات مثل العراق ونيجيريا والإمارات لخفض المزيد من الإنتاج للتعويض عن الإنتاج الزائد في الفترة من مايو إلى يوليو، مع مد مهلة التعويض من سبتمبر إلى نهاية ديسمبر.