1.7 مليار معاشات ضمانية لشهر صفر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبلغ 1.7 مليار ريال في حسابات المستفيدين والمستفيدات من معاشات الضمان الاجتماعي لشهر صفر. وأوضح وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتمكين والضمان الاجتماعي، إبراهيم بن يوسف المبارك بإيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر صفر في حسابات المستفيدين والمستفيدات، والتي اشتملت على المعاش الأساس والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، مبينا المبالغ المودعة في حساباتهم، حيث أودع 1.4 مليار ريال للمعاشات الضمانية، بينما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 192 مليون ريال، و102.7 مليون ريال لسداد جزء من فواتير الكهرباء، حيث كان إيداع تلك المبالغ في حساباتهم البنكية بشكل مباشر، لتحسين ظروفهم المعيشية. معاشات الضمان لشهر صفر الإجمالي 1,697,454,479 ريالا تضمنت 1,402,323,125 ريالا للمعاشات الضمانية

192,397,968 ريالا للمساعدات النقدية لأجل الغذاء

102,733,386 ريالا لسداد جزء من فواتير الكهرباء

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