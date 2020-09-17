التطبيق الإلزامي لمنظمات معدل التدفق بالأدوات الصحية 28 سبتمبر

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وأوضحت الهيئة أنها حدثت المواصفة القياسية الخاصة بالأدوات الصحية ( SASO-EN-246) والمشمولة في اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه، بموجب قرار مجلس إدارتها رقم (173) المنعقد بتاريخ 24 / 04 / 1441هـ الموافق 26 / 12 / 2019م.
وقد أعلنت الهيئة في وقت سابق عبر وسائل الإعلام والموقع الالكتروني عن قرار مجلس الإدارة بشأن اعتماد تحديث المواصفة القياسية الخاصة بالأدوات الصحية المشمولة في اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه، إذ نشر القرار في الصحيفة الرسمية في 07 / 02 / 2020م.
وأهابت الهيئة بجميع المستوردين والمصنعين لمنتجات منظمات معدل التدفق الاطلاع على اللائحة المحدثة عبر الموقع الالكتروني للهيئة، واستكمال المتطلبات اللازمة ليتمكنوا من إصدار بطاقات ترشيد استهلاك المياه قبل وضع المنتج بالأسواق السعودية.
- 07 فبراير 2020 اعتماد تحديث المواصفة القياسية الخاصة بالأدوات الصحية
- 28 سبتمبر 2020 بدء التطبيق الإلزامي للمواصفة القياسية
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