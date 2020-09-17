التطبيق الإلزامي لمنظمات معدل التدفق بالأدوات الصحية 28 سبتمبر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن موعد بدء التطبيق الإلزامي للمواصفة القياسية السعودية الخاصة بالأدوات الصحية «المواصفات العامة لمنظمات معدل التدفق»، المشمولة في اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه ابتداء من يوم 28 سبتمبر 2020.

وأوضحت الهيئة أنها حدثت المواصفة القياسية الخاصة بالأدوات الصحية ( SASO-EN-246) والمشمولة في اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه، بموجب قرار مجلس إدارتها رقم (173) المنعقد بتاريخ 24 / 04 / 1441هـ الموافق 26 / 12 / 2019م.

وقد أعلنت الهيئة في وقت سابق عبر وسائل الإعلام والموقع الالكتروني عن قرار مجلس الإدارة بشأن اعتماد تحديث المواصفة القياسية الخاصة بالأدوات الصحية المشمولة في اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه، إذ نشر القرار في الصحيفة الرسمية في 07 / 02 / 2020م.

وأهابت الهيئة بجميع المستوردين والمصنعين لمنتجات منظمات معدل التدفق الاطلاع على اللائحة المحدثة عبر الموقع الالكتروني للهيئة، واستكمال المتطلبات اللازمة ليتمكنوا من إصدار بطاقات ترشيد استهلاك المياه قبل وضع المنتج بالأسواق السعودية.