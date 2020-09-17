450 ألف عملية تقييم عقاري خلال النصف الأول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضحت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) أن عمليات التقييم العقاري خلال النصف الأول من هذا العام بلغت أكثر من 450 ألف عملية تقييم لأغراض متعددة، يأتي من أبرزها التمويل، تليها لأغراض البيع والشراء، ثم النزاعات والتقاضي، والرهن العقاري، وللأغراض المحاسبية.

وأشارت هيئة تقييم إلى أنها أقامت ملتقى مهنيا في التقييم العقاري -عن بعد - شارك فيه خبراء ومتخصصون من هيئة عقارات الدولة وصندوق التنمية السياحية والهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) والرياض المالية، لمناقشة مستجدات قطاع تقييم العقارات في المملكة ودور التشريعات والتنظيمات في تعظيم أثر المهنية والشفافية من خلال الاعتماد على المقيمين المعتمدين قبل اتخاذ قرارات البيع والشراء والاستثمار والتمويل العقاري وغيرها من الحالات التي تلزم الاستعانة برأي المقيم، مبينة أن إقامة هذا الملتقى تأتي ضمن أهدافها في رفع مستوى مهنية ممارسي مهنة التقييم، ومشاركة الخبرات والتجارب بين العاملين والمستفيدين من عمليات التقييم.

وبينت تقييم أن الملتقى تضمن 4 جلسات نقاش حضرها 4218 مستفيدا، حيث تناول نائب محافظ هيئة عقارات الدولة للشؤون القانونية والتنظيمية حمزة العسكر (مشروع تحديث نظام نزع الملكية للمنفعة العامة ووضع اليد الموقت على العقار) كما تطرق المهندس أحمد صبري المدير التنفيذي للتطوير المهني في تقييم لـ(إرشادات التعامل مع التباين في نتائج التقييم)، كما تم استعراض (دور التقييم في عقارات الضيافة والتراث العمراني) مع رئيس قسم التخطيط وأبحاث السوق في صندوق التنمية السياحي سعود السليماني.

أوضحت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) أن عمليات التقييم العقاري خلال النصف الأول من هذا العام بلغت أكثر من 450 ألف عملية تقييم.

أغراض التقييم: