شكرا لقرائتكم خبر وزارة الاتصالات تعرض استراتيجيتها لتطوير الخدمات البريدية اللوجستية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واستهدفت ورش العمل تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص وإشراكه في رسم الاستراتيجيات، وتقديم الرؤى حول قطاع الخدمات البريدية اللوجستية في السعودية، وتحديد نقاط القوة ومجالات التحسين لإنجاح عملية التطوير التي تسعى لها الوزارة، مما سينعكس إيجابا على الشركات العاملة في القطاع، ومن ثم الارتقاء بخدماتها المقدمة وصولا إلى إحداث نقلات نوعية في القطاع تدفع بمسيرة الاقتصاد الوطني، وتواكب رؤية 2030، وتتلاءم مع التطور الذي تشهده المملكة في شتى مجالات الحياة.
وأكد وكيل الوزارة للخدمات البريدية اللوجستية المهندس خالد البكري الحصول على مرئيات القطاع الخاص حيال مخرجات المراحل الأولية، كما استعرض مسودة بيان الرؤية للقطاع، مع التركيز على تبيان الأهمية الاقتصادية لقطاع الخدمات البريدية اللوجستية، بالنظر إلى ما تشهده كبريات اقتصادات العالم من تأثر سلبي جراء الجائحة العالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الاتصالات تعرض استراتيجيتها لتطوير الخدمات البريدية اللوجستية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.