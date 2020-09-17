شكرا لقرائتكم خبر وزارة الاتصالات تعرض استراتيجيتها لتطوير الخدمات البريدية اللوجستية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عرضت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المرحلة الأولية من استراتيجية قطاع الخدمات البريدية اللوجستية مع شركات القطاع الخاص، خلال ورشة عمل أقامتها الوزارة عن بعد واستمرت يومين، بالتعاون والشراكة مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركات نقل الطرود السريعة، إضافة إلى الشركات العاملة في تطبيقات التوصيل.

واستهدفت ورش العمل تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص وإشراكه في رسم الاستراتيجيات، وتقديم الرؤى حول قطاع الخدمات البريدية اللوجستية في السعودية، وتحديد نقاط القوة ومجالات التحسين لإنجاح عملية التطوير التي تسعى لها الوزارة، مما سينعكس إيجابا على الشركات العاملة في القطاع، ومن ثم الارتقاء بخدماتها المقدمة وصولا إلى إحداث نقلات نوعية في القطاع تدفع بمسيرة الاقتصاد الوطني، وتواكب رؤية 2030، وتتلاءم مع التطور الذي تشهده المملكة في شتى مجالات الحياة.

وأكد وكيل الوزارة للخدمات البريدية اللوجستية المهندس خالد البكري الحصول على مرئيات القطاع الخاص حيال مخرجات المراحل الأولية، كما استعرض مسودة بيان الرؤية للقطاع، مع التركيز على تبيان الأهمية الاقتصادية لقطاع الخدمات البريدية اللوجستية، بالنظر إلى ما تشهده كبريات اقتصادات العالم من تأثر سلبي جراء الجائحة العالمية.