شكرا لقرائتكم خبر إيداع 62 مليونا في حسابات 202 مزارع قمح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت المؤسسة العامة للحبوب صرف مستحقات الدفعة السادسة من مزارعي القمح المحلي، والذين وردوا الكميات المحددة لهذا الموسم، وأقفلوا حساباتهم، وذلك من خلال منصة «محصولي» بموقع المؤسسة الالكتروني، والتي من خلالها يتمكن المزارعون المستفيدون من اختيار مقر التوريد

(الفرع)، وحجز المواعيد المناسبة، وتحديد بداية ونهاية أعمال التوريد المقررة لكل فرع من فروع المؤسسة، وإغلاق الحساب لتتم عملية الصرف، ومن ثم تحويل المستحقات للحساب البنكي الخاص بكل مزارع.

وقد بلغ إجمالي ما تم إيداعه لهذه الدفعة مبلغ 62.67 مليون ريال بحساباتهم البنكية، وذلك لـ202 مزارع، وبهذا يكون ما تم إيداعه مبلغ 312.84 مليون ريال لـ1160 مزارعا بكمية 269.3 ألف طن، وستودع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة، وبعد استكمال إجراءات الإقفال والتدقيق.

Advertisements

وقد بدأت المؤسسة باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارا من 19 / 8 / 1441هـ، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25 / 2 / 1437هـ، المتضمن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والقاضي بتكليف المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح، وذلك لمدة 5 سنوات وبكمية لا تتجاوز 700 ألف طن سنويا.

إيداعات الدفعة السادسة

الإجمالي 6,267,824,951 ريالا

المستفيدون 202 مزارع

إيداعات الدفعات الست