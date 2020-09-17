إيداع 62 مليونا في حسابات 202 مزارع قمح

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(الفرع)، وحجز المواعيد المناسبة، وتحديد بداية ونهاية أعمال التوريد المقررة لكل فرع من فروع المؤسسة، وإغلاق الحساب لتتم عملية الصرف، ومن ثم تحويل المستحقات للحساب البنكي الخاص بكل مزارع.
وقد بلغ إجمالي ما تم إيداعه لهذه الدفعة مبلغ 62.67 مليون ريال بحساباتهم البنكية، وذلك لـ202 مزارع، وبهذا يكون ما تم إيداعه مبلغ 312.84 مليون ريال لـ1160 مزارعا بكمية 269.3 ألف طن، وستودع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة، وبعد استكمال إجراءات الإقفال والتدقيق.
وقد بدأت المؤسسة باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارا من 19 / 8 / 1441هـ، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25 / 2 / 1437هـ، المتضمن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والقاضي بتكليف المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح، وذلك لمدة 5 سنوات وبكمية لا تتجاوز 700 ألف طن سنويا.
إيداعات الدفعة السادسة
- الإجمالي 6,267,824,951 ريالا
- المستفيدون 202 مزارع
إيداعات الدفعات الست
- الإجمالي 31,284,314,953 ريالا
- المستفيدون 1160 مزارعا
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