«ترشيد» تستهدف خفض استهلاك مباني مدينة الملك عبدالعزيز الطبية 25% من الطاقة

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وذكر العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة «ترشيد» وليد الغريري، أن إجمالي الاستهلاك الكهربائي السنوي للمدينة يبلغ حوالي 143 مليون كيلووات ساعة سنويا، ومن المتوقع أن ينخفض الاستهلاك بعد الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل إلى حوالي 108 ملايين كيلووات ساعة سنويا، أي بنسبة خفض مقدرة بنحو 25% من الاستهلاك الكهربائي الحالي.
وسوف تشمل أعمال إعادة التأهيل تسعة معايير رئيسية، منها: إعادة تأهيل أنظمة التبريد (Chiller) بأنظمة ذات كفاءة أعلى، وتركيب أنظمة تحكم في محطة التبريد الرئيسية، بالإضافة إلى استبدال عدد من مضخات المياه المبردة بمضخات ذات كفاءة أفضل، مع تركيب أجهزة تحكم في سرعة مضخات التبريد ووحدات مناولة الهواء. كما ستؤهل «ترشيد» أنظمة الإضاءة، وذلك باستبدال أنظمة الإنارة التقليدية الحالية بأنظمة ليد (LED) موفرة للطاقة وذات أداء عال، مع ربطها بمستشعرات الحركة الذكية.
الاستهلاك الكهربائي لمدينة الملك عبدالعزيز الطبية
الحالي 143
- مليون كيلووات ساعة سنويا
- نسبة الخفض 25%
- 108ملايين كيلووات ساعة سنويا
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