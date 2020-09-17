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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الوعي المالي ومهارات الادخار عنوان دورة تدريبية نظمتها غرفة تبوك بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة، بحضور رواد ورائدات الأعمال وملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك في مقر الغرفة. وتناولت الدورة عددا من المحاور، أبرزها: رؤية المملكة 2030 ونظرتها للتنمية المستدامة، وأنماط التفكير المالي والتخطيط العام والمالي، ونماذج تحقيق الأهداف والأساسيات والكماليات وموازنة الدخل والمصروفات، بالإضافة إلى صور لنماذج الادخار.

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