الوعي المالي

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وتناولت الدورة عددا من المحاور، أبرزها: رؤية المملكة 2030 ونظرتها للتنمية المستدامة، وأنماط التفكير المالي والتخطيط العام والمالي، ونماذج تحقيق الأهداف والأساسيات والكماليات وموازنة الدخل والمصروفات، بالإضافة إلى صور لنماذج الادخار.
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