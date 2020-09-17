برنامج تدريبي

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وأشارت الغرفة في بيان لها إلى أن البرنامج يأتي ضمن مبادرة «التدريب المنتهي بالتوظيف بالمدينة المنورة»، وتنفيذا لقرار توطين منافذ بيع الجملة والتجزئة.
ودعت غرفة المدينة المنورة المنشآت الراغبة بالمشاركة إلى التسجيل من خلال الرابط التالي: https://forms.gle/cRA2TDUJ8P8jSCgE6 .
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