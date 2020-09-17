شكرا لقرائتكم خبر برنامج تدريبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برنامج تدريبي لتوطين منافذ بيع الجملة والتجزئة، أطلقته الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، يهدف إلى تأهيل المتقدمين وما يناسب قدراتهم وكفاءاتهم المهنية والأكاديمية، وذلك بعد حصر احتياجات سوق العمل. وأشارت الغرفة في بيان لها إلى أن البرنامج يأتي ضمن مبادرة «التدريب المنتهي بالتوظيف بالمدينة المنورة»، وتنفيذا لقرار توطين منافذ بيع الجملة والتجزئة. ودعت غرفة المدينة المنورة المنشآت الراغبة بالمشاركة إلى التسجيل من خلال الرابط التالي: https://forms.gle/cRA2TDUJ8P8jSCgE6 .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برنامج تدريبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.