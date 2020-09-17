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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مؤسسة الحبوب طرحت أمس المناقصة السادسة لهذا العام 2020، لاستيراد كمية 540 ألف طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة نوفمبر - ديسمبر 2020.

وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد الفارس، أن الكمية المطروحة موزعة على 9 بواخر، بواقع 7 بواخر لموانئ المملكة على البحر الأحمر، وباخرتين لموانئ المملكة على الخليج العربي.

وأفاد بأن هذه المناقصة تأتي امتدادا لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي من الشعير العلفي والمحافظة على المخزونات المحلية منه، حيث سبق وأن تعاقدت المؤسسة هذا العام على 5 دفعات بكمية تقدر بنحو 4.5 ملايين طن.