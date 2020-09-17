شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينخفض رغم بيانات الوظائف القوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأسترالي امام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس على الرغم من صدور بيانات إيجابية في سوق العمل بأستراليا.



وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم بأن الاقتصاد الأسترالي أضاف 111 ألف وظيفة خلال أغسطس/آب بينما توقع محللون فقدان ما يقرب من أربعين ألف وظيفة في نفس الفترة.



وانخفض معدل البطالة في البلاد إلى 6.8% في الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاعه لمستوى 7.7% من قراءة يوليو/تموز التي سجلت 7.5%.

Advertisements



واستعابت الأسواق قرار الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أمس بتثبيت معدل الفائدة عند النطاق بين 0.25% والصفر دون تغيير، وألمح إلى الإبقاء عليها عند هذا المستوى حتى نهاية عام 2023.



ومن جانبها، أكدت شركات دوائية من بينها "موديرنا" انها تمضي قدما في اختبارات لقاحات مضاة لكورونا في الأشهر المقبلة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.7281، وسجل أعلى سعر عند 0.7312 في حين سجل أقل سعر عند 0.7255.