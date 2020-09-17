شكرا لقرائتكم خبر عن أوبك+ قد تعقد اجتماعا استثنائيا فى أكتوبر إذا تدهورت سوق النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر بأوبك+ بأن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قال اليوم الخميس إن أوبك+ قد تعقد اجتماعا استثنائيا في أكتوبر إذا ازدادت أسواق النفط تدهورا.

وواصلت أسعار خام برنت مكاسبها، ليجري تداولها بزيادة واحد بالمئة على خلفية تلك الأنباء، مقتربة من 43 دولار للبرميل.

كان الأمير عبد العزيز يتحدث في اجتماع مغلق لأوبك وحلفائها بقيادة روسيا، وهو ما شهد ضغطا من أجل تحسين مستوى الامتثال لتخفيضات إنتاج النفط وذلك في الوقت الذي تتراجع فيه أسعار النفط، إذ تتنامي الضبابية التي تكتنف توقعات الاقتصاد العالمي.

ووفقا لنسخة من تقرير اطلعت عليه رويترز اليوم، حذرت المجموعة المعروفة بأوبك+ من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في بعض البلدان قد تكبح الطلب على النفط على الرغم من مؤشرات على التعافي الاقتصادي وأخرى أولية على انخفاض مخزونات النفط.

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ووفقا لمسودة بيان صحفي وتقرير داخلي، لم توص اللجنة التي تضم منتجين رئيسيين من بينهم السعودية وروسيا، بأي تغييرات لهدف تخفيضات الإنتاج الراهنة البالغ 7.7 مليون برميل يوميا أو نحو ثمانية بالمئة من الطلب العالمي.

لكن مصادر في أوبك+ قالت إنهم سيضغطون على البلدان المتقاعسة في تطبيق التخفيضات مثل العراق ونيجيريا والإمارات لخفض المزيد من الإنتاج لتعويض لتخفيف الإنتاج الزائد وربما تمديد فترة التعويض.

وقال الأمير عبد العزيز لدى افتتاحه اجتماع لجنة رئيسية بأوبك+، والمعروفة باسم لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، جالسا إلى جانبه وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي "الامتثال الكامل ليس عملا خيريا. إنه جزء تكاملي من جهودنا المشتركة لتعظيم الفائدة والمكاسب لكل عضو من أعضاء المجموعة".