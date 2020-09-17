شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع البنوك يصعد ببورصة البحرين بنسبة 1.23% بختام تعاملات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.23% رابحاً 17.42 نقطة ليغلق عند مستوى 1435.25 نقطة، وبلغ حجم التداول 8.7 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 58.15% مدفوعاً بصعود سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 8.96%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.79%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.16%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 14.14% مدفوعاً بصعود سهم شركة المنيوم البحرين بنسبة 2.30%.

كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 12.83% مدفوعاً بصعود سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 2.66%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.55%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.97%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.27% بضغوط هبوط سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 6.95%، وهبط سهمي إي بي إم تيرمينالز البحرين، عقارات السيف بنسبة 1.76%، 0.59%، على التوالي.

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وفي سياق متصل أعلنت شركة البحرين لمطاحن الدقيق، عن تداول المساهم الرئيسي عبد الحميد زينل محمد زينل، 288 سهم ليرتفع إجمالي عدد الأسهم من 1.658 مليون سهم إلى 1.659 سهم.

وفي سياق آخر أعلن المصرف الخليجي التجاري، عن القائمة الخاصة بالمرشحين لعضوية مجلس الإدارة، استناداً إلى الترشيحات المستلمة، وبناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة لاستيفاء المتقدمين للاشتراطات اللازمة، وذلك يخضع لموافقة مصرف البحرين المركزي، وهم الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة، رياض عيد اليعقوب، مازن إبراهيم عبد الكريم، حسين السيد علي الحسيني، عيسى عبد الله زينل.