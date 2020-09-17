شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات ينشر فيديو توضيحى لمبادرة "مستقبلنا رقمى" لتدريب 100 ألف شاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فيديو توضيحى لمبادرة "مستقبلنا رقمى"، والذى تم عرضه أمس أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا. وقال "طلعت" على صفحته على "إنستجرام": "مبادرة مستقبلنا رقمى تستثمر وتنمّى إمكانيات الشباب المصرى من خلال تقديم تدريب للمهارات التقنية والمهنية لتمكين المتعلمين من الحصول على مشاريع ناجحة مع شركات عالمية عبر الإنترنت ويلتحق بالمبادرة حاليا 34 ألف متدرب وتخرج منها 5 آلاف شاب حتى الآن"، وتستهدف المبادرة تدريب 100 ألف شاب. Advertisements

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