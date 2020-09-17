شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبي ترتفع بنسبة 0.12% بجلسة الخميس.. ورأس المال يربح 13.8 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.12% رابحاً 5.27 نقطة ليغلق عند مستوى 4510.603 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 13.8 مليار درهم ليغلق عند مستوى 678.780 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 220.8 مليون سهم، بقيمة 902.5 مليون درهم، عبر تنفيذ 2206 صفقة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها الطاقة بنسبة 2.58%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.33%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.66%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.50%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.77%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.65%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.42%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.05%.

Advertisements

وارتفع 11 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة بنسبة 7.41%، ثم سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 6.3%، ثم سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 5.03%، فيما تراجع 15 سهماً على رأسها سهم شركة أكسا الهلال الأخضر للتأمين بنسبة 5%، ثم سهم شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل بنسبة 4.9%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 4.09%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 207.5 مليون درهم.

وفي سياق متصل قالت شركة الجرافات البحرية الوطنية، إنه تم ترسية مشروع توسعة بحيرة المنزلة في مصر لصالح الشركة، وذلك من خلال شراكتها مع شركة التحدي المصرية الإماراتية بقيمة إجمالية تقارب 600 مليون درهم، وسيتم تنفيذ العمل على مدار العامين المقبلين.

وفي سياق آخر أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، عن واحدة من أكبر عمليات طرح السندات الخاصة في المملكة المغربية للعام الجاري، مما يعزز مكانة الشركة في سوق الطاقة المغربي، حيث توفر الشركة التابعة لها "طاقة المغرب" أكثر من 40% من احتياجات البلاد من الكهرباء، وتمت هذه الصفقة من خلال اكتتاب خاص بقيمة 1.08 مليار ردهم إماراتي (حوالي 293.8 مليون دولار أمريكي).