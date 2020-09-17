تراجع سعر الذهب السعودي اليوم الخميس .. وعيار 24 بـ 234.16 ريال

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 17-9-2020، حيث انخفض سعر جرام الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية لـ 234.16 ريال سعودى مقابل 236.86 ريال سعودى مقارنة بأسعار أمس الأربعاء، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

بنحو 234.16 ريال بما يعادل 62.43$

سعر الذهب عيار 22

بنحو 214.65 ريال بما يعادل 57.23$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 204.90 ريال بما يعادل 54.63$

سعر الذهب عيار 18

بنحو 175.63 ريال بما يعادل 46.82$

سعر الذهب عيار 14

بنحو 136.60 ريال بما يعادل 36.42$

سعر الذهب عيار 12

بنحو 117.08 ريال بما يعادل 31.21$

سعر أوقية الذهب

بنحو 7,283 ريال بما يعادل 1,942$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,639 ريال بما يعادل 437.00$

سعر كيلو الذهب

بنحو 234,165 ريال بما يعادل 62,428$

تراجعت أسعار الذهب العالمى اليوم الخميس، مع صعود الدولار بعدما رسم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) صورة إيجابية للتعافي الاقتصادي لكنه أحجم عن تقديم مؤشرات ملموسة بشأن المزيد من التحفيز.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1943.70 دولار للأوقية (الأونصة) فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحدا بالمئة إلى 1950.50 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع مقابل بقية العملات بعدما ألمح الاحتياطي الاتحادي أمس الأربعاء إلى أنه يتوقع تسارع تعافي الاقتصاد الأمريكي من جائحة كورونا وتراجع البطالة بوتيرة أسرع مما توقع البنك المركزي في يونيو.