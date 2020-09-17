شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.32%.. و"أرامكو" الأكثر نشاطاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.32% رابحاً 26.67 نقطة ليغلق عند مستوى 8337.88 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 4.82% رابحاً 584.96 نقطة ليغلق عند مستوى 12720.73 نقطة، وبلغ حجم التداول 519.5 مليون سهم بقيمة 14.7 مليار ريال.

وصعد 15 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.43%، أعقبه قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.70%، تلاه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.43، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.38%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.20%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.14%، ثم قطاعي التأمين والمرافق العامة بنسبة 0.67%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.41%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.37%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.34%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.32%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.20%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 4.18%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.90%، ثم قطاعي الاستثمار والتمويل والبنوك بنسبة 0.35%، 0.32%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.08%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.05%.

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وقفز 106 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الوطنية" بنسبة 9.98%، ثم سهم "الأسماك" بنسبة 8.70%، ثم سهم "تهامة" بنسبة 7.17%، فيما تراجع 79 سهماً على رأسها سهم "الكيميائية" بنسبة 4.87%، ثم سهم "عناية" بنسبة 4.71%، ثم سهم "الدوائية" بنسبة 4.18%، فيما تصدر سهم "أرامكو السعودية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 2.3 مليار ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة الخبير المالية طرح وتسجيل وحدات "صندوق الخبير للدخل المتنوع المتداول" في السوق كوحدات صندوق استثمار مغلق متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً.