شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السعودى يرى الانتاج الزائد للنفط مدمرا لسمعة أوبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة السعودى، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن الإنتاج الزائد للنفط يدمر سمعة أوبك، موضحا أن الالتزام الكامل يظل أساس الجهود الجماعية.

وأضاف، فى تصريحات اليوم الخميس، أن جميع التعويضات عن الإنتاج الزائد يجب أن تتم قبل نهاية العام