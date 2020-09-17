شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الحبوب: السماح بتصدير الفول بطلب مسبق لوزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف رجب شحاته عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن وزارة التموين وافقت على السماح بتصدير الفول بطلب مسبق إلي الوزارة، مشيراً إلى أن الوزارة توافق على الطلبات وفق الكميات المتاحة بالأسواق بحيث يتم السماح بالتصدير في ظل تشبع السوق وتوافر كميات كبيرة منه.

وقال في تصريحات لليوم السابع، إن التصدير له عدة شروط، تتمثل في ضرورة حصول المصدر على موافقة وزارة التموين، ثم يتم مخاطبة وزارة التجارة والصناعة بكتاب موقع، وبناء على هذا الكتاب المرسل من التموين إلى الصناعة يتم الموافقة واستخراج كتاب يوزع على المنافذ المصرية.

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وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أصدرت قراراً بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة 3 أشهر اعتباراً من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية في مارس الماضى ثم تم تجديد القرار لمدة 3 أشهر أخري.

وصدر قرار حظر التصدير فى اطار حرص الوزارة على تنفيذ الخطة الشاملة التى أقرتها الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التى تتخذها الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت عرفة صناعة الحبوب ارسلت خطابا يوليو الماضى لوزارة التموين والتجارة الداخلية من أجل إعادة فتح باب تصدير الفول، وذلك لعدم تلف المخزون الكبير المتوافر في مصر من الفول المحلي والمستورد، نظرا لتوافر كميات كبيرة من الفول تتخطى 300 ألف طن، وعدم وجود أزمة استهلاكية في مصر بحسب رجب شحاتة.