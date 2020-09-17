شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى تختتم الأسبوع بارتفاع بنسبة 0.85% مدفوعة بسهم بنك الإمارات دبى الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.85% رابحاً 19.74 نقطة ليغلق عند مستوى 2320.87 نقطة، وبلغ حجم التداول 554.6 مليون سهم محققة ما قيمته 1.5 مليار درهم من خلال تنفيذ 6212 صفقة لعدد 35 سهماً، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها الخدمات بنسبة 1.58%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.35%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.21%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.09%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.25%، فيما تراجع قطاعي السلع والتأمين بنسبة 1.37%، 0.54%، على التوالي.

وقفز 11 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 12.59%، ثم سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 2.76%، فيما تراجع 17 سهماً على رأسها سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة 4.97%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.07%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 100.2 مليون ورقة بقيمة 1.1 مليار درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.85%.

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وفي سياق متصل قالت شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان، إن مجلس إدارة الشركة عقد اجتماعاً، أمس الأربعاء، وتم مناقشة أمور الشركة الاعتيادية، وتعيين طارق موسى خوري عضواً بهيئة الفتوى والرقابة الشرعية بديلاً عن الدكتور حسين حامد حسان، كما ناقش المجلس موضوع التداول على السهم خلال الأيام الماضية، وتم التأكيد أنه ليس هناك أي جديد على الوضع المالي للشركة.

وفي سياق آخر قالت شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة، إنه تم التوصل إلى اتفاق تسوية مع أحد البنوك على تسوية قرض تبلغ قيمته حسب سجلات البنك بقيمة 24.98 مليون دينار كويتي عدا الفوائد المستحقة بعد تاريخ 30 مايو عام 2019، بحيث يتم سداد مبلغ وقدره 6 ملايين دينار كويتي كتسوية لكامل قيمة القرض على دفعتين؛ الأولى 3 ملايين دينار كويتي خلال أسبوعين من تاريخ 15 سبتمبر، الثانية 3 ملايين دينار كويتي في شهر ديسمبر لعام 2020، مضيفة أنه بعد إتمام سداد مبلغ التسوية المتفق عليه، والمتوقع في الربع الرابع لعام 2020، سينتج عنه خصماً/أرباحاً تبلغ 18.977 مليون دينار كويتي حسب العقد الموقع، وعليه سينعكس الأثر المالي عليه في الربع الرابع من العام الحالي.

وفي سياق منفصل أكد مصرف الإمارات الإسلامي، صحة الخبر المنشور، حول اعتزام المصرف إصدار الصكوك، حيث قام المصرف بإصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات.