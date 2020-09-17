شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تفتح منخفضة مع تباطؤ تعافى سوق العمل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت منخفضة اليوم الخميس بعد بيانات أظهرت أن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية سجلت مستويات مرتفعة، بينما واصلت الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا انخفاضها إذ كانت أسهم أبل وأمازون.كوم من بين أكبر المتراجعين على المؤشر ناسداك.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 198.20 نقطة أو ما يعادل 0.71 بالمئة إلى 27834.18 نقطة.
وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 38.63 نقطة أو ما يعادل 1.14 بالمئة إلى 3346.86 نقطة. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 254.42 نقطة أو 2.30 بالمئة إلى 10796.05 نقطة.
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