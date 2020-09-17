شكرا لقرائتكم خبر عن شركة إماراتية تفوز بعقد توسعة بحيرة المنزلة مقابل 600 مليون درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة الجرافات البحرية الوطنية، إنه تم ترسية مشروع توسعة بحيرة المنزلة في مصر لصالح الشركة، وذلك من خلال شراكتها مع شركة التحدي المصرية الإماراتية بقيمة إجمالية تقارب 600 مليون درهم، وسيتم تنفيذ العمل على مدار العامين المقبلين، وذلك بحسب بيانها لبورصة أبوظبي اليوم الخميس.

في وقت سابق، استلمت شركة الجرافات البحرية الوطنية عرضاً من الشركة القابضة العامة، وهي المملوكة بالكامل من شركة أبوظبي التنموية القابضة، والمساهمين الآخرين في شركة الإنشاءات البترولية الوطنية لتوحيد أعمالها الأخيرة.

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ويتضمن العرض نقل ملكية شركة الإنشاءات البترولية الوطنية إليها مقابل إصدارها أدوات إلزامية التحويل إلى أسهم لصالح مساهميها، ولفتت الشركة إلى أن هذا العرض يخضع إلى موافقة الجهات التنظيمية المختصة ومساهمي الشركة.

يشار إلى شركة الجرافات البحرية الوطنية، حققت ارتفاعاً في الأرباح خلال عام 2019 إلى 180.8 مليون درهم، مقارنة بأرباح قدرها 120.9 مليون درهم بنهاية عام 2018.