شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تكشف ارتفاع رصيد شهادات الإيداع الدولية لـ"CIB".. وتراجع "عامر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، عن استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة، وليسيكو مصر، لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات، وارتفاع رصيد شهادات البنك التجاري الدولي-مصر إلى 129.811 مليون شهادة، فيما تراجع رصيد شهادات إيداع عامر جروب إلى 229.460 مليون شهادة.

بينما استقر رصيد شهادات إيداع شركات بالم هيلز للتعمير عند 703.271 مليون شهادة، مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 460.937 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك عند 329.087 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس القابضة إلى 182.328 مليون شهادة، جي بي أوتو عند 174.456 مليون شهادة، المصرية للاتصالات إلى 169.632 مليون شهادة، نعيم القابضة عند 83.146 مليون شهادة.

كما استقر رصيد شهادات إيداع شركات إيديتا للصناعات الغذائية إلى 84.077 مليون شهادة، حديد عز عند 74.721 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية-دومتي 61.248 مليون شهادة، السويس للأسمنت عند 32.674 مليون شهادة، البويات والصناعات الكيماوية - باكين عند 3.523 مليون شهادة.

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وربح رأس المال السوقي 263 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 617.088 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 11050 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 2052 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 12790 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 4219 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 1935 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 2824 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.86% ليغلق عند مستوى 937 نقطة.