شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الروسى يدعو لبحث تأثير كورونا على أسواق النفط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في كلمة افتتاحية لاجتماع لجنة تابعة لأوبك+ عبر الإنترنت اليوم الخميس إنه يحث المشاركين في اتفاق خفض المجموعة لإنتاج النفط على الالتزام الكامل بالتخفيضات المتعهد بها.
كما قال إن لجنة المراقبة يجب أن تناقش تأثير أزمة فيروس كورونا إذ أن أسواق النفط تتعافى بصعوبة.
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