أسعار العملات والذهب اليوم الخميس 17-9-2020

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الذهب صباح اليوم الخميس تراجع كبير بقيمة 12 جنيها، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 848 جنيها للجرام، وذلك على خلفية تراجع سعر أوقية الذهب عالمياً من 1967 دولارا إلى 1938 دولار، مع توقعات بتراجع آخر للأسعار الساعات القليلة المقبلة.

وتباينت أسعار العملات اليوم الخميس 17-9-2020، أمام الجنيه المصرى، ما بين الاستقرار والارتفاع والانخفاض، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، حيث شهد سعر الجنيه الاسترلينى ارتفاعا اليوم، فى حين انخفض سعر اليورو، وسعر الدولار والريال السعودى سجل استقرارا، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم: 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى: بلغ 18.45 جنيه للشراء، 18.69 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى: بلغ 20.28 جنيه للشراء، 20.52 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى: ثبت عند سعر الريال 4.10 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى: بلغ 48.98 جنيه للشراء، و51.75 جنيه للبيع

ارتفع الدولار مقابل عملات رئيسية اليوم الخميس، عقب تقييم متفائل من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي للتعافي الاقتصادي وفي الوقت الذي أدى فيه تعزيز تسامحه تجاه معدلات أعلى للتضخم إلى صعود عائدات سندات الخزانة الأمريكية.

وفي اجتماعه بشأن السياسة النقدية، تعهد البنك المركزي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة قرب الصفر حتى نهاية 2023 على الأقل حين تصل سوق العمل إلى "الحد الأقصى للتوظيف" ويمضي التضخم على مسار "يتجاوز باعتدال" هدفا عند اثنين بالمئة.