شكرا لقرائتكم خبر عن "التخطيط" تستعرض "اكتشف مصر" صاحب المركز 3 في جائزة مصر للتطبيقات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نشر فيديوهاتها حول مراسم تسليم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية للفرق الفائزة على صفحتها، عبر منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث استعرض الفيديو الأخير تسليم الجائزة للفريق الفائز بالمركز الثالث صاحب تطبيق "اكتشف مصر DiscoverEgy" من جامعة حلوان.

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وتدور فكرة تطبيق اكتشف مصر الخاص بقطاع السياحة والفائز بالمركز الثالث حول تطوير تطبيق يعمل على عرض أهم معالم مصر السياحية، ومساعدة السائح بداية من وصوله إلى وجهته السياحية حتى مغادرته، حيث يساهم في تشجيع السياحة المباشرة أو التي علي هامش المؤتمرات بما يساعد السائح في إدارة وقته واستغلال الفرصة في رؤية الأماكن السياحية حوله ومعرفة معلومات عن الأماكن السياحية التي يقوم بزيارتها حيث يعطي للسائح مرشد افتراضي.

ويتكون فريق حورس صاحب تطبيق اكتشف مصر من ستة طلاب وهم احمد علاء احمد علي احمد ، بسمة حسن حامد حسن، حسن مجدي عوض كلحي، بولا ايهاب الفي غطاس ، مصطفي محمد عادل عبدالله شاهين، عبدالله احمد حنفي حافظ .