شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.."الحديد والصلب" تدعو إلى "عمومية" لتقسيم نشاط الشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة الحديد والصلب المصرية، عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، يوم الاثنين الموافق 12 أكتوبر المقبل، حيث تنظر الجمعية العامة العادية إعادة تشكيل مجلس الإدارة طبقاً للقانون رقم 185 لسنة 2020، فيما تنظر الجمعية العامة غير العادية تعديل النظام الأساسي لشركة الحديد والصلب المصرية ليتوافق مع المواد الواردة بالقانون رقم 185 لسنة 2020، والموافقة على البدء في إجراءات فصل نشاط المناجم والمحاجر عن باقي أنشطة الشركة، وتأسيس شركة مساهمة جديدة لهذا النشاط مملوكة لذات المساهمين الحاليين للشركة، وعلى أن يحصل كل حامل سهم بالشركة على سهم مجاني بالشركة الجديدة على أن يتم التقسيم بالقيمة الدفترية، وقيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وذلك في بيان للبورصة المصرية.

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وقالت شركة الحديد والصلب المصرية، رداً على ما نشر بإحدى المواقع الإلكترونية تحت عنوان "وزير قطاع الأعمال قريباً توجيه الدعوة لعقد جمعية عمومية لشركة الحديد والصلب المصرية، والجمعية تناقش تقسيم الشركة إلى شركتين وتعديل مجلس الإدارة، إنها لم توافى حتى تاريخه بأي معلومات بخصوص هذا الشأن، ولم يتم إخطار الشركة بخطاب رسمي من الشركة القابضة للصناعات المعدنية، يفيد بموعد انعقاد الجمعية العامة المشار إليها.

وارتفع سهم شركة الحديد والصلب المصرية، بنسبة 8.68% خلال جلسة تداول اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، ليغلق عند مستوى 2.880 جنيه، بحجم تداول 15.9 مليون سهم بقيمة 45.8 مليون جنيه عبر تنفيذ 1638 صفقة.