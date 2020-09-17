شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشر سوق مسقط للجلسة الرابعة على التوالي بضغوط هبوط 7 أسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.40% خاسراً 14.80 نقطة ليغلق عند مستوى 3647.710 نقطة، للجلسة الرابعة على التوالي، وبلغ حجم التداول 3.5 مليون سهم بقيمة 877.7 ألف ريال عبر تنفيذ 302 صفقة لعدد 36 سهماً.

وارتفعت 8 أسهم على رأسها سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 2%، ثم سهم "الجزيرة للخدمات" بنسبة 1.75%، ثم سهم "الأنوار القابضة" بنسبة 1.49%، فيما تراجعت 7 أسهم على رأسها سهم "المدينة للاستثمار" بنسبة 4.17%، ثم سهم "بنك صحار الدولي" بنسبة 3%، ثم سهم "النهضة للخدمات" بنسبة 2.37%، فيما تصدر سهم "العمانية للاتصالات" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 168.6 ألف ريال عماني.

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وفي سياق متصل أعلنت شركة مسقط للغازات، عن عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة، أمس الأربعاء، والذي قرر عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية للحصول على موافقة المساهمين لتحويل حصة الشركة البالغة 30% في حصص رأسمال الشركة المتحدة للغازات الصناعية إلى الشركة التي أوصت شركة إيربرودكتس بنقل ملكية الحصص إليها وهي شركة محسن حيدر درويش للاستثمار.

وفي سياق آخر أعلنت شركة صحار للطاقة، عن تغيير صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية ممثلها في مجلس الإدارة وذلك بتعيين حسين بن سالم بن سيف الزيدي بدلاً عن سامي بن عبدالله بن خميس الزدجالي، والذي كان يشغل منصب نائب الرئيس، وتقدم باستقالته من عضوية مجلس الإدارة أمس الأربعاء.