شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر اليورو اليوم الخميس 17-9-2020.. ويسجل 18.45جنيه بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض سعر اليورو الأوروبى اليوم الخميس 17-9-2020، أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 18.45 جنيه للشراء و18.69 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.59 جنيه للشراء و18.77 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى انخفض لـ 18.62 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع مقابل 18.66 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع، وسجل اليورو فى بعض البنوك كالتالي:



سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.62 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.66 جنيه.

18.74 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.78 جنيه.





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.45 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.59 جنيه.

18.69 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.77 جنيه.



سعر اليورو فى بنك مصر سعر اليورو فى بنك مصر

18.44 جنيه للشراء.

18.68 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك البركة

18.42 جنيه للشراء.

18.72 جنيه للبيع.

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سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.41 جنيه للشراء.

18.66 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.63 جنيه للشراء.

18.81 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك الإسكندرية سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.40 جنيه للشراء.

18.67 جنيه للبيع.