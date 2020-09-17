شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صادرات النفط السعودية إلى 5.73 مليون برميل يوميا فى يوليو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس، أن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت إلى 5.73 مليون برميل يوميا في يوليو من 4.98 مليون برميل يوميا في يونيو.
والصادرات في يونيو الأقل المسجلة في سلسلة البيانات التي ترجع إلى عام 2002.
وتقدم الرياض وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بيانات الصادرات الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع صادرات النفط السعودية إلى 5.73 مليون برميل يوميا فى يوليو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.