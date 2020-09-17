ارتفاع صادرات النفط السعودية إلى 5.73 مليون برميل يوميا فى يوليو

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس، أن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت إلى 5.73 مليون برميل يوميا في يوليو من 4.98 مليون برميل يوميا في يونيو.

والصادرات في يونيو الأقل المسجلة في سلسلة البيانات التي ترجع إلى عام 2002.

وتقدم الرياض وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بيانات الصادرات الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.