شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 41.55 دولار لبرنت و39.46 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم،41.55 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام برنت منخفضة بمقدار 67 سنتا أو ما يوازي 1.6% وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39.46 دولار للبرميل منخفضة بمقدار 70 سنتا أو ما يوازي 1.7%.

وشهدت أسعار النفط اليوم انخفاضا بسبب عودة المخاوف بشأن ضعف الطلب للظهور من جديد فيما يستعد المنتجون في خليج المكسيك لاستئناف الإنتاج عقب الإعصار سالي، وانخفضت الأسعار أيضا بفعل زيادة تفوق المتوقع في مخزونات نواتج التقطير الأمريكية، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، مما أثار مخاوف بشأن الطلب على الوقود في أكبر اقتصاد ومستهلك للوقود في العالم.

وأفادت وثيقة اطلعت عليها رويترز اليوم، بأن لجنة فنية تابعة لأوبك+ حذرت من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في بعض الدول ربما تكبح الطلب على النفط على الرغم من مؤشرات التعافي الاقتصادي وأخرى أولية على انخفاض مخزونات الخام.

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ومن المقرر أن تعقد أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا في وقت لاحق اليوم اجتماعا عبر الإنترنت لمناقشة مدى الامتثال لتخفيضات الإنتاج المتفق عليها واتجاهات الطلب في ظل انخفاض أسعار النفط وتعثر توقعات التعافي الاقتصادي وقالت اللجنة الفنية المشتركة لأوبك+ أنها ستعقد اجتماعها القادم في 15 أكتوبر.

وتخفض تحالف أوبك بلس، الإنتاج حاليا بنحو 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر لدعم الأسعار مع تقوض الطلب بفعل أزمة فيروس كورونا.