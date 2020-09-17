شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تطرح مناقصة لشراء قمح لين وصلد وشعير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تجار أوروبيون اليوم الخميس، إن ديوان الحبوب التونسي طرح مناقصة دولية لشراء 42 ألف طن من قمح الطحين اللين و50 ألف طن من القمح الصلد و75 ألف طن من علف الشعير الحيواني. وأضافوا أن الكميات مطلوبة من مناشئ اختيارية. والموعد النهائي للمناقصة غدا الجمعة 18 سبتمبر.

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