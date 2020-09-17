شكرا لقرائتكم خبر عن بورصات الخليج خضراء بجلسة نهاية الأسبوع باستثناء "مسقط" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، باستثناء هبوط سوق مسقط، وتصدر البورصات المرتفعة، المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 1.23% رابحاً 17.42 نقطة ليغلق عند مستوى 1435.25 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.85% رابحاً 19.74 نقطة ليغلق عند مستوى 2320.87 نقطة، وقفز المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.12% رابحاً 5.27 نقطة ليغلق عند مستوى 4510.603 نقطة، لتربح الأسواق الإماراتية 15.7 مليار درهم.

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.32% رابحاً 26.67 نقطة ليغلق عند مستوى 8337.88 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 4.82% رابحاً 584.96 نقطة ليغلق عند مستوى 12720.73 نقطة، وبلغ حجم التداول 519.5 مليون سهم بقيمة 14.7 مليار ريال.

وصعد 15 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.43%، أعقبه قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.70%، تلاه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.43، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.38%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.20%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.14%، ثم قطاعي التأمين والمرافق العامة بنسبة 0.67%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.41%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.37%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.34%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.32%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.20%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 4.18%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.90%، ثم قطاعي الاستثمار والتمويل والبنوك بنسبة 0.35%، 0.32%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.08%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.05%.

وقفز 106 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الوطنية" بنسبة 9.98%، ثم سهم "الأسماك" بنسبة 8.70%، ثم سهم "تهامة" بنسبة 7.17%، فيما تراجع 79 سهماً على رأسها سهم "الكيميائية" بنسبة 4.87%، ثم سهم "عناية" بنسبة 4.71%، ثم سهم "الدوائية" بنسبة 4.18%، فيما تصدر سهم "أرامكو السعودية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 2.3 مليار ريال سعودي.

بورصة دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.85% رابحاً 19.74 نقطة ليغلق عند مستوى 2320.87 نقطة، وبلغ حجم التداول 554.6 مليون سهم محققة ما قيمته 1.5 مليار درهم من خلال تنفيذ 6212 صفقة لعدد 35 سهماً، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها الخدمات بنسبة 1.58%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.35%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.21%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.09%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.25%، فيما تراجع قطاعي السلع والتأمين بنسبة 1.37%، 0.54%، على التوالي.

وقفز 11 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 12.59%، ثم سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 2.76%، فيما تراجع 17 سهماً على رأسها سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة 4.97%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.07%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 100.2 مليون ورقة بقيمة 1.1 مليار درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.85%.

بورصة أبوظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.12% رابحاً 5.27 نقطة ليغلق عند مستوى 4510.603 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 13.8 مليار درهم ليغلق عند مستوى 678.780 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 220.8 مليون سهم، بقيمة 902.5 مليون درهم، عبر تنفيذ 2206 صفقة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها الطاقة بنسبة 2.58%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.33%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.66%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.50%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.77%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.65%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.42%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.05%.

وارتفع 11 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة بنسبة 7.41%، ثم سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 6.3%، ثم سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 5.03%، فيما تراجع 15 سهماً على رأسها سهم شركة أكسا الهلال الأخضر للتأمين بنسبة 5%، ثم سهم شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل بنسبة 4.9%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 4.09%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 207.5 مليون درهم.

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بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، باستثناء رئيسي 50، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.97% رابحاً 52.33 نقطة ليغلق عند مستوى 5447.16 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.28% رابحاً 75.93 نقطة ليغلق عند مستوى 6009.90 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.08% رابحاً 3.61 نقطة ليغلق عند مستوى 4332.43 نقطة، فيما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.05% خاسراً 2.15 نقطة ليغلق عند مستوى 4372.51 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 445.7 مليون سهم بقيمة 72.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 14.3 ألف صفقة، وصعد 11 قطاعاً ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 6.08%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.91%، تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 1.87%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.07%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.98%، المواد الأساسية بنسبة 0.80%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.60%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.49%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.30%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.26%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.13%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.37%.

وجاء سهم شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 13.73%، يليه سهم شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري بنسبة 10%، ثم سهم شركة النخيل للإنتاج الزراعي بنسبة 9.24%، فيما تصدر سهم شركة دار الثريا العقارية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 19.54% يليه سهم الشركة الوطنية للرماية بنسبة 6.67%، ثم سهم شركة أم القيوين للاستثمارات العامة بنسبة 4.89%.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.23% رابحاً 17.42 نقطة ليغلق عند مستوى 1435.25 نقطة، وبلغ حجم التداول 8.7 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 58.15% مدفوعاً بصعود سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 8.96%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.79%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.16%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 14.14% مدفوعاً بصعود سهم شركة المنيوم البحرين بنسبة 2.30%.

كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 12.83% مدفوعاً بصعود سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 2.66%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.55%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.97%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.27% بضغوط هبوط سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 6.95%، وهبط سهمي إي بي إم تيرمينالز البحرين، عقارات السيف بنسبة 1.76%، 0.59%، على التوالي.

بورصة مسقط

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.40% خاسراً 14.80 نقطة ليغلق عند مستوى 3647.710 نقطة، للجلسة الرابعة على التوالي، وبلغ حجم التداول 3.5 مليون سهم بقيمة 877.7 ألف ريال عبر تنفيذ 302 صفقة لعدد 36 سهماً.

وارتفعت 8 أسهم على رأسها سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 2%، ثم سهم "الجزيرة للخدمات" بنسبة 1.75%، ثم سهم "الأنوار القابضة" بنسبة 1.49%، فيما تراجعت 7 أسهم على رأسها سهم "المدينة للاستثمار" بنسبة 4.17%، ثم سهم "بنك صحار الدولي" بنسبة 3%، ثم سهم "النهضة للخدمات" بنسبة 2.37%، فيما تصدر سهم "العمانية للاتصالات" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 168.6 ألف ريال عماني.