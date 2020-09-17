شكرا لقرائتكم خبر عن عقود النحاس تتجه نحو التراجع وسط صعود الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الخميس بفعل صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وتراجع النحاس بنسبة 0.7% إلى 6729 دولار للطن في بورصة لندن للمعادن، لكنه لا يزال قرب أعلى مستوىله في عامين لامسه في الأول من سبتمبر/أيلول عند 6830 دولار.



كان الاحتياطي الاتحادي قد صرح أمس بأنه يتوقع تسارع وتيرة النمو الاقتصادي مقارنة بالتوقعات السابقة متعهدا بالإبقاء على الفائدة قرب الصفر دون تغيير حتى نهاية عام 2023.

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ولا تزال التوترات بين أمريكا والصين تلقي بظلالها السلبية على أسواق السلع والمعادن، لكن المشتريات المكثفة من بكين دعمت الطلب على النحاس.



ومن ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 93.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.5 نقطة في حين سجل أقل سعر عند 93.1 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 14:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 3.05 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 3.07 دولار وأقل سعر عند 3.01 دولار.