شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض بعد صدور بيانات اقتصادية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الخميس في أعقاب صدور بيانات اقتصادية دون التوقعات.



وكان الاحتياطي الاتحادي قد أبقى أمس على الفائدة قرب الصفر دون تغيير متعهدا بعدم رفعها من هذا المستوى حتى نهاية عام 2023.

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وكشفت بيانات حكومية عن انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة إلى 860 ألف طلب في الأسبوع الماضي بينما أشارت التوقعات إلى انخفاضه لمستوى 825 ألف طلب.



وعلاوة على ذلك، سجلت تصاريح البناء في الولايات المتحدة 147 مليون تصريح دون توقعات عند 1.51 مليون، كما سجل عدد المنازل التي تم البدء في بنائها 1.42 مليون وحدة دون توقعات عند 1.47 مليون وحدة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% (ما يعادل 132 نقطة) إلى 27905 نقاط، كما تراجع مؤشر "ناسداك" بنسبة 1.3% (ما يعادل 145 نقطة) إلى 10905 نقاط، فيما تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.8% (ما يعادل 28 نقطة) إلى 3357 نقطة.